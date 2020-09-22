Пандемия: вручение Нобелевской премии мира перенесут из ратуши Осло из-за COVID-19

Церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря, из-за пандемии коронавируса перенесли из ратуши Осло в университет.

Об этом сообщила во вторник телекомпания NRK.

“Есть две главные причины того, почему в этом году вручение премии в ратуше отменено. В Швеции вручение других Нобелевских премий, которое обычно проходило в стокгольмской филармонии, отменили. Мы хотим координироваться со Стокгольмом, и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением. Поэтому нормальным будет перенести церемонию в другое место”, — сказали в норвежском нобелевском комитете.

Там пояснили, что второй причиной переноса церемонии является то, что при текущих ограничениях в ратуше могло собраться только 200 человек, когда как зал там вмещает тысячу.

Нобелевская премия мира вручалась в ратуше Осло на протяжении более 30 лет. В этом году местом вручения станет Университет Осло, где церемония вручения проходила с 1947 по 1989 год. По данным телекомпании, всего на мероприятие прибудет 100 гостей. Также в этот раз будет отменен банкет после церемонии.

Пока неизвестно, сможет ли обладатель премии, имя которого станет известно в октябре, приехать и получить ее из-за пандемии.