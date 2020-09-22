Новым и. о. директора ГБР назначили разведчика Сухачева — его доходы и активы

В Государственном бюро расследований поменяли исполняющего обязанности директора: вместо Александра Соколова на эту позицию назначили Алексея Сухачева.

Произошла рокировка: Соколова сделали замом, а бывшего замдиректора ГБР Сухачева подняли до и.о. директора.

До работы в Госбюро Сухачев проходил военную службу в органах госбезопасности: от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ. После чего два года (с 2017 по 2019 годы) был заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры, а еще позже (2019-2020 гг.) проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Последний отчет о своих доходах Алексей Сухачев подавал после увольнения из Генпрокуратуры. В нем указал, что у него нет собственного жилья в собственности. Бесплатно пользуется двумя квартирами в Киеве:

площадью 107 м.кв. (без указания стоимости), которая находится в собственности некой Галины Баевой. Квартирой также пользуются дети Сухачева и его жена Ирина;

площадью 41,7 м.кв. стоимостью 398,3 тыс. грн, которая принадлежит сыну Александру Сухачеву.

В собственности семьи Сухачева есть и другая недвижимость. Ирина Сухачева непосредственно владеет земельным участком в с. Фасов (Киевская область) на 1000 кв.м, без указания цены. Жена и сын нового и. о. замдиректора ГБР прописаны в общежитии.

Передвигается Алексей Сухачев на автомобиле Toyota Camry 2007 года выпуска, купленном в том же году за 226,3 тыс. грн. А у жены Ирины Lexus RX-350 2010 года выпуска, купленный новым за 420 тыс. грн. Еще силовик сообщил, что супруга также пользуется Toyota Camry 2011 года выпуска, которая принадлежит Борису Баеву.

За 2019 год семья Сухачевых заработала:

566,9 тыс. грн — зарплата Алексея Сухачева на основном месте работы в Генеральной прокуратуре Украины (порядка 47,2 тыс. грн в месяц);

704 тыс. грн — зарплата Ирины Сухачевой в Генпрокуратуре;

10,3 тыс. грн — материальная помощь, полученная Ириной от Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат;

461 грн — зарплата Алексея Сухачева в Университете государственной фискальной службы Украины.

1,2 тыс. грн — прибыль Ирины Сухачевой от вклада в негосударственном пенсионном фонде;

700 грн — подарок в неденежной форме от ППО работников ГПУ.

Наличными Сухачевы в 2019 году накопили 290 тыс. грн и $39 тыс. На банковских счетах размещено 141,7 тыс. грн. Еще 8,9 тыс. грн Ирина Сухачева внесла в Корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro