Повінь – зміна системи

Menu
Close

В ВР сообщили, когда будут голосовать за «запуск» водного транспорта

22.09.2020

Законопроект о внутреннем водном транспорте готов к вынесению на рассмотрение парламента. Об этом в комментарии УНН рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат Николай Величкович. 

Он уточнил, что после второго чтения парламентарии внесли в проект ЗУ более 1,3 тысячи правок.

«На прошлой неделе, в среду, на заседании комитета мы за каждую правку голосовали. И теперь ждем еще заключения юридического управления и после того можем выносить проект Закона в сессионный зал», — рассказал он.

Противоречивые нормы законопроекта депутаты обсудили с представителями бизнеса, говорит Величкович.

«На рабочие группы мы приглашали разные министерства, которые касаются проблем, которые поднимает законопроект, приглашали представителей бизнеса, бизнес-ассоциации. Мы прошли этот этап, были спорные моменты, но мы все уладили. И много предложений, о которых говорил бизнес, мы поддержали. Может еще в зале будут дискуссии, но формально все, что касалось комитета, мы прошли», — уточнил нардеп.

Читайте також:   Під Запоріжжям чоловік намагався зарізати дворічного сина, а потім покінчив з собою в СІЗО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *