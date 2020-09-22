В ВР сообщили, когда будут голосовать за «запуск» водного транспорта

Законопроект о внутреннем водном транспорте готов к вынесению на рассмотрение парламента. Об этом в комментарии УНН рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат Николай Величкович.

Он уточнил, что после второго чтения парламентарии внесли в проект ЗУ более 1,3 тысячи правок.

«На прошлой неделе, в среду, на заседании комитета мы за каждую правку голосовали. И теперь ждем еще заключения юридического управления и после того можем выносить проект Закона в сессионный зал», — рассказал он.

Противоречивые нормы законопроекта депутаты обсудили с представителями бизнеса, говорит Величкович.

«На рабочие группы мы приглашали разные министерства, которые касаются проблем, которые поднимает законопроект, приглашали представителей бизнеса, бизнес-ассоциации. Мы прошли этот этап, были спорные моменты, но мы все уладили. И много предложений, о которых говорил бизнес, мы поддержали. Может еще в зале будут дискуссии, но формально все, что касалось комитета, мы прошли», — уточнил нардеп.