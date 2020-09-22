У Чехії білоруса посадили на 4,5 роки за допомогу сепаратистам Донбасу

Суд у Празі засудив громадянина Білорусі Алексєя Фадєєва до 4,5 років позбавлення волі за допомогу проросійським сепаратистам на сході України.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Novinky.

Чоловік був засуджений за участь в організованій злочинній групі.

Вирок також передбачає депортацію з Чехії на чотири роки.

“На підставі наданих доказів суд дійшов висновку, що підсудний винен, але не був задоволений юридичною кваліфікацією та описом діяння в обвинувальному висновку”, – заявила на підтримку вироку голова кримінальної палати Ленка Чихларжова.

Вона вказала, що Фадєєву спочатку було пред’явлено звинувачення в тероризмі. “Не вдалося довести, що підсудний був особою, яка брала активну участь у бойових діях і стріляла у військовослужбовців української армії”, – зазначила суддя, додавши, що чоловік швидше за все займав тільки допоміжні позиції і не брав участі в активних боях.

Згідно з обвинувальним висновком, Фадєєв кілька разів виїжджав в Україну в період з 2014 по 2016 рік “з наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході України, які прагнуть відокремитися від України і створити окреме державне утворення – так звану Донецьку народну республіку (ДНР)”.

Підсудний заявляв, що не брав активної участі в бойових діях і їздив в Україну, щоб “допомогти людям захиститися від українських фашистів”. Він визнав, що займався охороною позицій і патрулюванням, але зі зброї стріляв лише під час навчань.

Прокуратура вимагала посадити його на 15 років за тероризм.