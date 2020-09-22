Як сьогодні виглядяє “кладовище” барж і занедбаних кораблів в місті Чорнобиль

Чорнобильський затон – невелика затока річки Прип’ять завжди використовувалася як гавань для ремонтованих суднобудівним заводом кораблів.

Місто Чорнобиль – невелике стародавнє місто, якому судилося дати ім’я не тільки самої атомної станції, а й згодом всієї Зони Відчуження. До аварії на атомній станції в 1986 році, Чорнобиль був районним центром – площею 5 км2. з населенням 13 700 чоловік. Більшу частину своєї історії Чорнобиль був сільським населеним пунктом. А міський вигляд став набувати в 60 роках ХХ століття. Тоді з’явилися багатоповерхівки, кінотеатр, універмаг, автовокзал і т.д.

Фото з дрона: Микола Бажанов

Можна сказати, що Чорнобиль створила річка Прип’ять, яка забезпечувала дохід з торгівлі, збору митних зборів, ремонту і виробництва суден. У місті, на березі Чорнобильського затону знаходився великий судноремонтний завод – Чорнобильська ремонтно-експлуатаційна база річкового флоту.

Фото з дрона: Микола Бажанов

Чорнобильський затон – затока річки Прип’ять, використовувалася як гавань, в якій до аварії займалися ремонтом суден і утилізацією старих кораблів.

Тепер в затоні – кладовище занедбаних кораблів.

Судноремонтного заводу більш немає. На його території розташовано ДСП “Чорнобильська Пуща” (стара назва “Чорнобильліс”). Підприємство займається наглядом і відновленням лісів, в його веденні природні заповідники.

Територія зараз в занедбаному стані, сюди не возять туристів, але жерналістам ІНФОРМАТОРа пощастило потрапити й на цю ділянку Чорнобильської “зони”.

Тут серед чагарників та величезного ангару з надписом “Наш учитель комунизм” у сухому доку заховалися два іржаві кораблі, які дивовижним образом вціліли за роки після катастрофи. Нажаль на них не було жожної назви щоб встановити хоч якусь інформацію про їх історію.

Фото з дрона: Микола Бажанов

Після катастрофи на ЧАЕС в 1986 році, судна і баржі які брали участь в ліквідації наслідків аварії, а саме перевозили радіоактивні вантажі, тим самим набрали радіації, було вирішено відбуксирувати їх на “останній причал”, де тепер вони повільно покриваються іржею і йдуть під воду. Тепер це місце перетворилося на кладовище радіоактивних барж і кораблів.

Фото з дрона: Микола Бажанов

Якщо орієнтуватися на супутниковий знімок(на початку статті), то може здатися, що кладовище кораблів на фото величезне. Це не так. Панорамне фото чорнобильської гавані демонструє реальну картину. Фактично занедбаних кораблів в 2 рази менше, ніж на GoogleMap.

Природа бере своє, кораблі та баржі іржаіють та потроху тонуть у чорнобильському затоні.

Фотографії нижче: кожен кинутий корабель докладніше крупним планом.

Ближче 10 метрів до кораблів дістатися зараз неможливо, небезпека під водою у вигляді залишків вже потонулих суден. Самостійно сюди плавати чи залазити на баржі я б не рекомендував нікому, через безлюдність цього місця допомогу при травмуванні доведеться чекати довго.

Щодо радіаційного фону то в повітрі він був у у межах норми, як і майже на всій території міста Чорнобиль.

Автор та фото: Роман Пєтушков

для ІНФОЛАЙФ