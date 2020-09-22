Двойники принца Гарри и Меган Маркл лишились работы (фото)

Двойники принца Гарри и Меган Маркл пожаловались, что лишились работы после переезда супружеской пары в Лос-Анджелес. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, около трех лет назад после помолвки пары двойники гастролировали по всему миру. Они старательно отточили свои движения, однако после того, как чета переехала, они потеряли работу.

Так, 26-летний Фредди Мэрлоу рассказал, что сейчас внешне очень похож на принца Гарри, у него такие же волосы и рыжая борода. Однако его заметили потому, что его возлюбленная похожа на Маркл.

Сначала пара начала зарабатывать на фотосессиях и поначалу он не воспринимал это как серьезную работу. Сейчас он работает с модельным агентством, однако работа двойником стала неактуальна.

Жительница Южного Лондона 39-летняя Даниэль, которая также является двойником Маркл, работает офис-менеджером. Она призналась, что двойники оказались без работы после приезда в США пары, но считает, что интерес к ним могла бы вернуть вторая беременность супруги принца Гарри.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.