Самый богатый экс-прокурор Украины хочет стать депутатом Харьковского горсовета

По словам Константина Кулика, задача партии — бороться с коррупцией.

20 сентября в Харькове состоялась партийная конференция «Нашего края» (глава в Харькове — Владимир Семиноженко). Спикером на презентации партии выступил кандидат в депутаты горсовета Константин Кулик. Об этом сообщили на странице «Наш край Харьков» в Facebook.

«Идя в советы всех уровней, одной из первоначальных задач, мы ставим перед собой борьбу с коррупцией. В нашей партии есть понимание того, как это должно работать, так как мы привлекли людей, которые уже имеют богатый опыт работы с этой проблемой», — сказал экс-прокурор.

Кулика мало помнят в Харькове, где он работал следователем прокуратуры. Больше 15 лет назад он переехал в Киев. Константин Кулик до конца ноября 2019 года работал в Генпрокуратуре (вел дела беглого олигарха Курченко и Михаила Саакашвили), но прокурора уволили, поскольку он не пришел на переаттестацию. С 2016 года тогда еще прокурора судили по статье о незаконном обогащении, в частности, на мать Кулика и мать его детей Ирину Немец была оформлена недвижимость в центре Киева. В апреле 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл производство в его отношении. Неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении еще год назад признал Конституционный суд.

Отметим, в декларации Константина Кулика за 2019 год значится, что у него есть квартира в Киеве площадью почти 250 квадратных метров, недвижимость в столице — квартира площадью более 90 квадратных метров принадлежит и его дочери. Еще одной квартирой в Киеве площадью более 150 квадратных метров экс-прокурор имеет право пользоваться, ей владеет Светлана Кулик.

Константину Кулику также принадлежат два участка земли в Харьковской области — больше 10,5 гектаров в селе Ефремовка (Первомайский район) и больше 20 соток земли в селе Старая Московка (Харьковский район). Ездит экс-прокурор на Mercedes-Benz S600 1998 года выпуска.

За 2019 год Кулик заработал в Генпрокуратуре 670 тысяч гривен. Наличными он хранит 47 тысяч гривен, еще почти 67 тысяч гривен и 129 евро есть у него есть на банковских счетах.