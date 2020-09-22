Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва ліквідовано, – ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій 22 червня загасили пожежу на звалищі в Дарницькому районі.

Про це повідомляє ДСНС.

“21 вересня, через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, в деяких районах міста спостерігалося значне задимлення, тому, що в ході ліквідації, пожежа частково перекинулася на торфовища. О 16:12 22 вересня пожежу пожежникам вдалося ліквідувати”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу. Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання всіх осередків тління, найбільша загальна площа загоряння досягала 21 вересня орієнтовно 2 тис. кв. м.