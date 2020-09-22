Повінь – зміна системи

Menu
Close

Пожежу на звалищі в Дарницькому районі Києва ліквідовано, – ДСНС

22.09.2020

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій 22 червня загасили пожежу на звалищі в Дарницькому районі.

Про це повідомляє ДСНС.

“21 вересня, через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, в деяких районах міста спостерігалося значне задимлення, тому, що в ході ліквідації, пожежа частково перекинулася на торфовища. О 16:12 22 вересня пожежу пожежникам вдалося ліквідувати”, – йдеться в повідомленні ДСНС. 

Зазначається, що пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу. Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання всіх осередків тління, найбільша загальна площа загоряння досягала 21 вересня орієнтовно 2 тис. кв. м.

Читайте також:   Вбивство хлопця в Мукачево: правоохоронці встановили учасників інциденту на АЗС
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *