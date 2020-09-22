“А ну-ка давай-ка у*бивай отсюда!”: в Одесі розігнали з’їзд партії “ОПЗЖ”

В Одесі прихильники “Національного корпусу” не дали відбутися з’їзду проросійської політсили “Опозиційна платформа – За життя”.

Про це повідомляє прес-служба Нацкорпусу, інформує “Діалог.UA”.

Відзначається, що однодумці кума Володимира Путіна повинні були провести з’їзд своєї політсили в спа-готелі Grand Marine. Для охорони заходу, автобуси звезли озброєних людей. За інформацією Нацкорпуса, це “ТІТУШКИ” з організації “Патріоти – За життя” Іллі Ківи.

Крім того, громадський діяч і член одеського осередку Нацкорпусу Сергій Варламов опублікував у себе на сторінці в Facebook відео, як в будівлю заходили озброєні люди. Вони тримали в руках помпові рушниці в чохлах.

Проте активісти і поліція не дали прихильникам проросійських сил нормально здійснити свій захід. Кілька людей були затримані, їх відвезли в Таіровський районний відділ поліції. Крім рушниць, у них вилучили ще й газові балончики.