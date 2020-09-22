В “ЛНР” оголосили про затримання “агента СБУ”

Сепаратисти “ЛНР” затримали 21-річного жителя Луганська, якого називають “агентом” СБУ.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на так зване “МДБ ЛНР” у вівторок, 22 вересня.

Стверджується, що “агента” звуть Владислав Ліліпу. Його нібито завербували при перетині КПВВ Станиця Луганська в 2015 році, на той момент йому було 16 років.

“Неповнолітнього Владислава переконали підписати договір про співпрацю, присвоїли псевдонім Слава і відпрацювали завдання зі збору відомостей, що становлять інтерес для української розвідки”, – йдеться в повідомленні.

В “МДБ” заявляють, що в 2020 році для Ліліпу поставили завдання потрапити до лав “народної міліції ЛНР” для збору і передачі інформації, “що становить державну таємницю”.

“Агент був затриманий співробітниками “Міністерства держбезпеки” під час спроби передачі СБУ даних про чисельний склад підрозділів “народної міліції ЛНР”, – розповіли в “МДБ”.