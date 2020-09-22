Медики назвали способи запобігання ускладнень після грипу

Літні люди важко переносять грип, в ряді випадків можливі ускладнення, іноді викликають летальний результат. Медики назвали способи щодо запобігання небезпечного захворювання у пенсіонерів.

Вірус грипу лікарі відносять до найнебезпечніших з усіх представників сімейства ГРВІ через можливі ускладнення. Надалі пацієнт вимагає постійного лікарського контролю і періодичної допомоги. Основним способом щодо запобігання ускладнень у літніх людей є призначення спеціальної противірусної терапії. Остання безпосередньо пригнічує вірус грипу і його здатність викликати хвороботворний вплив на деякі системи організму, а не тільки на дихальні функції. Лікарі називають можливість порушення роботи та інших органів, що виявляється в ході етапу реконвалесценції.

Наступним способом запобігання грипу у літніх чоловіків і жінок є прийом препаратів з метою контролю наявних хронічних захворювань, що викликає складності в діагностиці грипу. Лікарі називають різні хвороби, включаючи бронхіальну астму, серцеву недостатність, цукровий діабет, а також хвороби печінки і нирок. Медики враховують також специфіку медикаментозної взаємодії з урахуванням хронічних захворювань: препарати слід застосовувати по-різному в кожній з вікових груп. Дуже важливим в лікуванні грипу є його своєчасна діагностика, це допоможе уникнути негативних наслідків через вірус.

: actualnews