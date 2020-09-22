«Многие музыканты выживают от концерта до концерта и нуждаются в помощи на карантине», — Фагот

Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) — не из тех представителей шоу-бизнеса, кто выставляет свою жизнь напоказ.

Свое отношение к жизни он выражает в творчестве, анализирует и экспериментирует. Как и многие представители шоу-бизнеса, на карантине он взял паузу, уделил время семье, 10-летнему сыну Никите.

Сейчас группа ТНМК активно пишет новый альбом, сняла в период карантина анимационный клип «Контакт» и надеется на возобновление концертной деятельности.

«Не вижу логики в действиях нынешней власти»

— Вы на карантине не сидели без дела, клип сняли, новый альбом пишите. Как организовываете процесс, чтобы минимизировать риски заболеть?

— В начале карантина, у нас, как и у большинства артистов, все замерло. Я поймал состояние «ничегонеделания» и насладился моментом. С сыном провели месяц у бабушки в селе, потом вернулся в Киев, пытался поработать, но уехал в тихое заброшенное место помедитировать, собраться с мыслями. Это время для себя оказалось очень полезным.

Сейчас мы с командой вернулись к работе в студии, пишем новый альбом, готовили премьеру клипа «Контакт», который сняли на карантине. Собираться съемочной группой в условиях пандемии рискованно, поэтому мы создали его в режиме онлайн — рисованный анимационный клип. Есть такая талантливая художница — Мария Оз. Она помогла нам реализовать эту идею.

— Выступали в период карантина?

— Ни концертов, ни корпоративов почти не было. Только сейчас начала оживать какая-то деятельность. Сначала же всех запугали. Никто не понимал, что делать дальше, поэтому все взяли паузу. А теперь, если верить, что говорят о вирусе и как нас продолжают пугать, он по-любому коснется каждого. Если это так, то зачем его бояться?

— Как выход из ситуации вы провели «вертикальный» концерт. Зрители смотрели шоу с балконов гостинцы?

— Такой формат проведения концерта, конечно, необычен и для зрителей, и для артистов. Нет этой близости, другая энергетика, когда ты видишь глаза людей, когда поешь вместе с ними. У нас ведь на концертах всегда много интерактива, мы поем вместе с фанами. А тут работаешь совершенно по-другому. Но с другой стороны, я очень рад за зрителей: они находились в более комфортных условиях, у каждого была своя ложа на четыре человека. И нам, музыкантам, было приятно выступить после длительной паузы.

— В финансовом плане разве такие концерты выгодны? Затрат много, зрителей мало…

— Если делать один такой концерт, то, конечно, это невыгодно. Изначально планировалась серия концертов. Идею их проведения реализовали многие участники рынка, ведь в карантин простаивали все — и профессиональный звук, и свет, и прочее концертное оборудование. Поэтому решили попробовать проводить вертикальные концерты.

— Вы поддержали Олю Полякову, которая выступила против отмены концертной деятельности во время карантина и назвали «геноцидом индустрии» то, что сейчас происходит в шоу-бизнесе. Почему так считаете?

— Просто я не вижу логики в действиях нынешней власти. Когда у нас было по 300 новых случаев коронавируса в день, закрыли школы и все остальное. А теперь, когда мы имеем по три тысячи новых инфицированных, открыли школы, общественный транспорт, поезда, самолеты, кинотеатры, кафе и рестораны, а концерты не разрешают.

— Но ведь проводят же на многих площадках!

— В том-то и дело, что одним — можно, а другим — нельзя. Почему все лето в Одессе на Морвокзале стоит сцена и там снимают со зрителями проекты «95 квартала», проводят концерты, а другим организаторам запрещают проводить мероприятия под открытым небом? Получается, что своим все можно, а чужим нельзя. Мне кажется, это неправильно. Значит, где-то недодумали, не выписали понятные правила. У всех же вроде есть голова на плечах, какая-то логика руководит ими. Но мы видим подобные решения и начинаем задумываться: какой же в этом подтекст? Или в переполненном метро меньше рисков, чем на улице? Мне кажется, это очень нечисто.

— Как вы планируете свою концертную деятельность?

— Мы-то планируем постоянно, но все либо переносится, либо отменяется. Вот планировали выступить на фестивале «ЗахідФест», но в какой-то момент его тоже отменили. Не принесли мы счастье людям, не получили гонорар. Музыканты остались без денег. Почему? Потому что власть так решила. Какой-то выборочный геноцид.

— Будете просить компенсацию за простой во время карантина?

— У меня товарищ занимается современной музыкой в Барселоне (Испания). Там тоже были отменены все мероприятия, музыканты остались без работы. Но о них государство позаботилось: на счет пришли 8 тысяч евро. Человек с голоду не умрет точно, а когда все закончится, продолжит делать свою хорошую музыку, выступать. А у нас пока наоборот получается. Я даже не знаю, как это предусмотрено и кто кому будет компенсировать.

— Часть артистов, продюсеров считают, что не имеют морального права требовать у государства деньги в такое трудное время. Алена Мозговая назвала акцию Поляковой под Кабмином «шапито».

— Лично я знаю многих музыкантов, которые выживают от концерта до концерта. И помощь им явно потребуется, если ситуация не изменится. А те, кому не нужны компенсации, наверное, и так хорошо зарабатывают или имеют достаточно сбережений. Я рад за тех, у кого много денег.

«Коронавирус вскрыл многие вещи, стал для кого-то „волшебным пенделем“, помог расставить приоритеты»

— Говорят, сейчас, в условиях пандемии, наступило время больших коллабораций, что только совместные проекты имеют шансы на успех. Что вы готовите?

— Мне кажется, группа ТНМК всегда была лидером в этом плане. У нас записано 27 дуэтов с разными артистами. Нам всегда нравились музыкальные эксперименты, особенно такие, как с Софией Ротару, Ниной Матвиенко или же c Apollo440, группой «Бумбокс». Мы всегда работали на стыке жанров, с разными музыкантами. И продолжаем двигаться в этом направлении.

— Ваш десятилетний сын увлекается музыкой, пойдет по вашим стопам?

— Пока это просто музыкальная школа, он учится играть на фортепиано. Но я не заставляю его, не хочу ни к чему принуждать. Если сын хочет, я ему просто помогаю.

Когда я начал заниматься, мама купила фортепиано «Украина». Это было в Харькове. Услышав от своего Никитоса, что он хочет заниматься музыкой, я подумал, что будет глупо искать ему в Киеве другой инструмент. И перевез из Харькова свой.

— Видите Никиту в шоу-бизнесе?

— Главное, чтобы он сам выбрал то, что ему по душе. Если так, то я помогу. Но пока он сам не знает. Когда у сына получается что-то, ему нравится, появляется азарт. А когда не получается — психует, хочет все бросить.

— Поздравляя сына с днем рождения, вы поблагодарили его за то, что дает вам «волшебный пендель». Чему учитесь у сына?

— Он часто зеркалит меня. В его поступках, характере, вижу себя. Особенно, когда он упирается. Даже рукой он машет, как я. Самого себя так не «отмониторишь», но, когда видишь свою маленькую копию, отражение характера, делаешь выводы. Это я и называю «волшебным пенделем». Ведь Никита заставляет посмотреть на себя со стороны.

— Чем будете заниматься дальше, если кризис затянется и мы окажемся в «красной» зоне надолго?

— Я часто задумываюсь над ситуацией с коронавирусом. Мне кажется, что долго так продолжаться не может. Это кажется каким-то глобальным экспериментом над человечеством. Много читал на эту тему, анализировал. Все мы знаем, что коронавирусы существуют давно, разных видов, как и куча других болезней. Сейчас мы имеем дело с новым. Мне кажется, что, используя пандемию, нас как-то красиво маркетинговыми ходами загнали в эту ситуацию. Понимаю, что болезнь есть, но нас сильно запугали.

— Зачем, кому это нужно?

— Предполагаю, что это банальный передел рынка. Мы же видим, что кто-то обанкротился, а другие компании резко разбогатели. Чтобы понять причину любого процесса, нужно искать, кому это выгодно.

— Что позитивного вы извлекли для себя из этого карантина?

— Как показала статистика, за время карантина увеличилось количество разводов. Находясь много времени на одной территории, люди вдруг поняли, что не могут больше жить вместе, семья была лишь видимостью. И это отлично. Ведь нельзя себя насиловать. Коронавирус вскрыл многие вещи, стал для кого-то «волшебным пенделем», помог расставить приоритеты. Лично я начал еще больше ценить каждую секунду своей жизни. Когда живешь в страхе, что все может в любой момент рухнуть и не по твоей вине, то начинаешь ценить родных и близких, еще больше любить, а все лишнее отходит на второй план само по себе.

— Какие разочарования пережили, что больше всего тревожит?

— Никто не застрахован от разочарований. Конечно, я их тоже пережил, особенно в преддверии 2020 года (смеется). Когда ты смотришь на предвыборный электорат, понимаешь, что «профессор Преображенский жив и не устает постоянно оперировать собак». Такой мэм мне очень понравился. Очень жаль, что большинство не хочет аналитически мыслить.

— Вы как рок-музыкант ведь можете влиять на толпу, закладывая в песни определенный смысл.

— Только не надо все валить на рок-музыкантов. А то все думают непонятно каким местом, а виноваты потом рок-музыканты. Нет, я не выпадаю из процесса, но сейчас все зависит как раз не от нас. Читайте выше.

Лилия Музыка, «fakty.ua»