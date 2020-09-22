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Врачи поставили диагноз невесте Холодницкого, которую во Львове сбила маршрутка

22.09.2020

Невеста бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлия Бойко, которую 21 сентября во Львове сбила маршрутка, в результате ДТП ушибла руку и лоб.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Так, после аварии девушку доставили в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи. Там врачи диагностировали у Юлии Бойко ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки и мягких тканей лба.

Полиция пока не приняла решения об открытии уголовного производства или составлении административного протокола в отношении водителя маршрутки.

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