В Украине начинается самая затяжная магнитная буря в 2020 году

Магнитная буря в сентябре станет самой мощной и длительной в 2020 году. Специалисты говорят, что «штормить» начнет уже с завтрашнего дня, 23 сентября, и продлиться этот неблагоприятный период почти до конца месяца.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитосфера начнет «возбуждаться» 23 числа, 25 сентября — первый скачок, а 27 — эпицентр магнитной бури. Успокоится геошторм лишь 30 сентября.

Сильнее всего геомагнитные бури влияют на людей с определенными проблемами со здоровьем: сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников и так далее. Сильнее всего страдают от геошторма пожилые люди. Медики советуют иметь при себе необходимые лекарства.

Но и у людей здоровых могут возникать проблемы со сном, беспричинная усталость, головные боли.

Врачи советуют воздерживаться в эти дни от стресса, сильных физических нагрузок, придерживаться здорового образа жизни. Стоит воздержаться от алкоголя, курения и поменьше пить кофе.