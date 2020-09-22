Фитнес-модель Лекси Кай в черном мини-бикини занялась мойкой авто

Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в необычно соблазнительном образе

На фото Лекси показалась в черном бикини, которое практически не прикрывало упругие места. Звезда соблазнительно облокотилась об машину, вытирая своим телом на ней пену. Волосы у Кай были распущены, а сама модель смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

“Единорог”, – лаконично подписала Леси фото смайликом.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

“Люблю это”, “Топ”, “Я надеюсь, что вы ответите на этот комментарий, а также на мой DM, так как было бы здорово услышать вас. Вы удивительный человек, у которого просто есть личность, которую все обожают. Продолжайте оставаться таким особенным, как и вы гениальным”, “Слишком жарко”, “Ты такая красивая”, “Нужна рука с этой Лекси?”, “Ты такая невероятно красивая. Надеюсь, у вас отличная неделя”, “Настоящий шедевр великолепной богини”, “Люблю большие бананы”.