В Турции ждут резкого ухудшения ситуации с коронавирусом

Медики также обвинили власти в сокрытии реальной картины заражений…

Турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB),

Об этом пишет Deutsche Welle, передает сегодня «Лента.ру».

«Мы неоднократно говорили о том, что, если не будут приняты меры, мы войдем в сезон гриппа с очень большим числом пациентов [с COVID-19].

Теперь нас ждет «цунами».

Мы входим в этот период с высоким уровнем инфицирования», — заявили врачи.

По их мнению, картина становится действительно тревожной, так как пандемия, вероятнее всего, усилится с наступлением сезона гриппа в осенне-зимний период.

Вдобавок представители TTB раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19, а также обвинили власти в сокрытии реальной картины заражений.

21 сентября сообщалось, что в Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений в конце текущего месяца. Местные курорты по-прежнему остаются доступными для всех иностранных граждан, в том числе и для россиян.

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 305 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны более 268 тысяч выздоровевших пациентов, 7548 носителей инфекции скончались.