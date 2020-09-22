Двуликий Вова: Зеленский для Запада говорит одно, а дома вытворяет совершенно другое

Вот как это помещается в одном Владимире Александровиче — непостижимо.

Президент Зеленский выступил с отличным обращением к ООН, где четко сформулировал и насчет российской аннексии Крыма, и насчет российской же агрессии на Донбассе, и насчет попыток передела послевоенного мира.

Действительно прекрасное обращение: выверенные текст, артистическое изложение, неплохой английский!

И одновременно офис того же президента в Раде прощупывает депутатов насчет принятия постановления, которое разрешит проведение выборов на Донбассе без разоружения боевиков и возврата Украине государственной границы.

То есть, полное потакание имперским хотелкам России.

Вот как это помещается в одной голове Владимира Александровича — непостижимо.

Или у нас два варианта президента, как при Союзе «Жигули» выпускали — качественно на экспорт и отстой для своих?