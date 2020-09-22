Новая команда НБУ дала понять, что ревальвации гривны больше не будет — глава Dragon Capital

Игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации…

Новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны, считает глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Об этом он сообщил ходе Global Outlook в Киеве во вторник передает Интерфакс-Украина.

«В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но (…) не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться», – сказал он.

По словам Фиалы, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации.

«Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$1, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$1, чтобы эту девальвацию немного притормозить», – добавил он.

Глава Dragon Capital отметил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, судя по интервенциям на межбанковском валютном рынке, которые Нацбанк проводил последние полтора месяца, «всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задания, которые озвучил президент и которые заложены бюджете».

Кроме того, Фиала заявил, что инвесторы считают политику государства Украина непонятной для себя.

«Конечно, желающих инвестировать гораздо меньше, чем год назад, но это, прежде всего, из-за глобальной ситуации, но то, что мы видим у инвесторов — это непонимание политики государства», — подчеркнул Фиала.

По его словам, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабмине и НБУ, в частности, отставка министра финансов Оксаны Маркаровой (с весны Минфином руководит Сергей Марченко), замена министра экономики Тимофея Милованова и назначение на эту должность Игоря Петрашко, а также смена главы НБУ, который сейчас возглавляет Кирилл Шевченко, и заместителей главы НБУ.

Глава Dragon Capital добавил, что критического изменения курса по Нацбанку не произошло.

«Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривны», — сказал Фиала.