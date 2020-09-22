В Одесском биопарке любитель селфи проник в вольер со львами

В Одесском биопарке 22 сентября едва не произошла трагедия.

Средь бела дня один из любопытствующих посетителей проник в вольер со львами.

Для этого ему пришлось изрядно постараться, чтобы преодолеть высокое ограждение вольера.

Однако это не остановило «смельчака», который, по словам сотрудников зверинца, изначально (с момента попадания на территорию биопарка) был настроен «весьма решительно».

Очевидцы утверждают, что «парень не скрывал, что хочет «отснять львов, а, возможно, и сделать селфи с ними».

Инцидент попал на любительское видео.

Правда, на камеру попал уже финал истории, когда правоохранители пытались «усмирить» необычного посетителя, забравшегося в львиный вольер, и не желающего покидать его, невзирая на явное недовольство «хозяев».

К счастью, все обошлось без серьезных неприятностей. Впрочем, это не касается самого буяна, которому пришлось подвергнуться воздействию слезоточивого газа и одеванию наручников.