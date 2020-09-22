Мир призвали отказаться от изоляции авиатуристов и заменить ее на обязательное тестирование

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предложила проводить в аэропортах тестирование на коронавирус перед посадкой вместо проверки по прибытию, что сэкономит время и позволит отказаться от изоляции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора IATA Александра де Жюняка.

Так, в ассоциации считают, что проводить тестирование всех пассажиров перед посадкой на рейс будет проще и дешевле, чем отправлять их на самоизоляцию на 14 суток после прибытия в пункт назначения.

«Ожидается, что тесты, которые может проводить в том числе немедицинский персонал, будут доступны уже в ближайшие недели. Эти тесты должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами. Пока мы не видим альтернативного решения, которое было бы менее сложным или эффективным», — указано в сообщении.

Отмечается, что вынужденная изоляция резко негативно влияет на туристическую отрасль, а быстрые тесты на коронавирус сможет себе позволить каждый, ведь стоить они будут всего семь долларов за штуку.