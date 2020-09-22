НАСА пообещала высадить первую женщину на Луну уже через несколько лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) обнародовало план новой лунной миссии «Артемида». Согласно плану, в 2024 году на спутнике Земли высадятся астронавт мужского пола и первая женщина.

О миссии сообщается на сайте ведомства.

Глава НАСА Джим Брайденстайн напомнил, что человек не ступал на поверхность Луны с 1972 года.

«Мы возвращаемся на Луну за научными открытиями, экономической выгодой и вдохновением для нового поколения исследователей. Создавая устойчивое присутствие, мы одновременно готовимся к тому, чтобы сделать первые шаги на Красной планете», — сказал Брайденстайн .

Он добавил, что намерения НАСА поддерживают обе партии в Конгрессе. Если к Рождеству Конгресс одобрит первый пакет финансирования миссии в размере 3,2 миллиарда долларов, высадка на Луну может состояться в 2024 году, как запланировано.

Астронавтов доставят на спутник новая ракета НАСА Space Launch System и космический корабль «Орион».

В конкурсе на создание лунного посадочного модуля, который доставит двух астронавтов на Луну с корабля «Орион», участвуют три компании: