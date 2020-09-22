Ситуация в Беларуси может разломить Европу — Макрон

В ходе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис в Беларуси может стать катализатором нового разлома в Европе, а также призвал помочь республике не допустить внешнего вмешательства в ситуацию, как это было с Украиной.

Об этом сообщает французское издание Elysee.

«Ситуация в Беларуси несет в себе риск нового разлома на нашем континенте. Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение. Его устремления нужно уважать, и мы на его стороне всеми силами. Необходимо наладить национально-политический диалог и избегать любого внешнего вмешательства», — сказал Макрон.

Макрон напомнил о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным о создании посредничества, предложенного ОБСЕ.