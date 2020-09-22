Путин заявил Макрону, что Навальный сам мог отравиться «Новичком»

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог сам принять яд «Новичок».

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на два источника.

По данным газеты, в беседе с Макроном Путин отзывался о Навальном презрительно и называл оппозиционера «простым баламутом в интернете». Также президент РФ говорил о том, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для «шантажа депутатов и чиновников» и совершал противоправные действия.

Le Monde пишет, что Путин допустил возможность того, что Навальный сам отравился ядом, так как уверен, что нервно-паралитическое вещество не очень сложно изготовить. Российский лидер сообщил, что расследование отравления еще не начали, так как Германия и Франция не передали результаты анализов Навального России.

По данным Le Monde, Макрон отверг версию Путина о попытке оппозиционера отравиться самому.