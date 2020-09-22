У спідниці та блузці: Іванка Трамп продемонструвала елегантний образ (фото)

Радниця американського президента Іванка Трамп вкотре вразила шанувальників бездоганним аутфітом. Вона постала перед публікою у красивій спідниці та блузці, які доповнила красивою дизайнерською маскою.

Іванка Трамп активно диктує тренди модницям у різних куточках світу. Вона щоразу постає перед громадськістю у різноманітних елегантних вбраннях. Цього разу донька Дональда Трампа побувала на екскурсії в Джорджійському центрі адвокації дітей в Атланті, де постала в розкішному вбранні.

Трамп здійснила візит для того, щоб висвітлити зусилля адміністрації щодо захисту жертв торгівлі людьми. Звісно, що увагу також привернув її зовнішній вигляд.

Елегантний look Іванки Трамп

Як завжди, радниця американського президента виглядала не лише елегантно, а й стильно. Вона одягнула строгу чорну сорочку, яку поєднала із красивою блакитною спідницею довжини міді. Таке вбрання знаменитість доповнила бежевими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Іванка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, нафарбувавши вії тушшю. Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то дівчина не з’являється на публіці без захисної маски на обличчі. Цього разу вона обрала стильну чорну маску із квітковим принтом в тон спідниці.

Іванка Трамп у блакитній спідниці та чорній блузці / Фото Getty Images



Іванка Трамп у дизайнерській захисній масці / Фото Getty Images