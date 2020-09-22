«Сам сварил на кухне»: Навальный ответил Путину о «Новичке»

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он якобы «сам принял яд».

На своей странице в Facebook политик с иронией отметил, что эта версия «заслуживает самого пристального изучения». Также он опубликовал свое фото, на котором виден шрам на шее от трахеостомии – операция для обеспечения воздуха в дыхательные пути.

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать», – отметил политик с иронией.

Он добавил, что конечной целью его «хитрого плана» было «помереть в омской больнице».

«Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти: «Пожил достаточно». Вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!» – подытожил Навальный.



