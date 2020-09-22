Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии

23.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

«Назначить Хоманца Владимира Анатольевича Чрезвычайным i Полномочным послом Украины в Тунисской Республике», — говорится в указе №405/2020. 

Отметим, Владимир Хоманец занимал должность начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

«Назначить Кирдоду Валерия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины y Федеративной Республике Нигерия», — говорится в указе 404/2020.

Валерий Кирдоду ранее был послом Украины в Алжире и Мали.

Читайте також:   В Одесі офіцера СБУ викрили в крадіжці грошей
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *