Ученые обнаружили зубы древнего «речного чудовища»

В апреле этого года ученые смогли доказать, что спинозавр, которого по‑настоящему можно считать одним из самых ужасающих хищников, из когда-либо живших на Земле, был приспособлен к жизни к воде. Тогда исследователи опирались на анатомию хвоста животного, новая находка, а именно целый клад зубов вымершего хищника, еще раз подтверждает эту теорию.

Результаты новой работы были опубликованы в журнале Cretaceous Research.

Спинозавр — это хищник, который достигал около 18 метров в длину и весил более 20 тонн. У него была длинная заостренная морда, полная острых, как кинжалы, зубов. Ранее ученые полагали, что спинозавр мог вести охоту на мелководье, но затем, после того, как археологи обнаружили уникальный экземпляр останков этого животного в Марокко, они смогли предположить, что ему было вполне комфортно и в воде. Тогда останки хвоста спинозавра были найдены впервые, именно они указали на водный образ жизни хищника.

Форма головы и зубов животного также намекали на то, что спинозавр вел водный образ жизни. Ученые отмечают, что анатомия его головы уж очень похожа на крокодилью. И вот теперь, когда ученые обнаружили более 1200 зубов хищника, нет никаких сомнений, что спинозавр был отличный дайвером.

Из всех зубов, найденных в Марокканской Сахаре на месте древнего русла реки, 48% принадлежали спинозавру. Ученые отмечают, что сухопутным динозаврам принадлежало менее 1% останков.

«Большое количество зубов спинозавра по сравнению с другими динозаврами является отражением их водного образа жизни», — говорит Дэвид Мартилл, автор исследования. «Животное, живущее большую часть своей жизни в воде, с гораздо большей вероятностью оставит свои зубы в речных отложениях, чем те динозавры, которые, возможно, только изредка приходили на реку для питья и кормления. Это исследование может подтвердить, что гигантский спинозавр не только жил, но и умер в реке. Полученные результаты полностью согласуются с идеей о водном обитателе, «речном чудовище».