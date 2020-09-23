Штепа снова идет в мэры Славянска

Скандальная бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая обвинялась в содействии пророссийским боевикам в 2014 году, зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она идет на выборы от «Партии Мира и Развития».

Об этом Штепа сообщила на своей странице в Facebook.

«Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от «Партии Мира и Развития»! Нас с вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед», — сообщила она, прикрепив фото соответствующего документа в своей публикации.