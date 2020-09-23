В Україні помітили рідкісний Chevrolet Corvette 1968 року

Стало відомо про те, що. Києві був помічений легендарний кабріолет Chevrolet Corvette. У мережі з’явилися перші фото.

Таким чином, повідомляється, що в Києві на вулиці помічений легендарний кабріолет Chevrolet Corvette Stingray, який був випущений ще в 1968 році.

Моделі того року вважаються колекційними, і дуже унікальними.

Оснащений цей автомобіль 5,7 літровим мотором карбюраторним. Він може генерувати від 300 до 350»коней”. У парі з ним там працює 3-ступінчаста АКПП.

Варто відзначити, що машина знаходиться в ідеальному стані, і спокійно розсікає по столичних дорогах.