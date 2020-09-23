Медики назвали овочі, які підвищують ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера вважається важким віковим захворюванням. Медики назвали овочі, включаючи огірки, які підвищують ризик розвитку цієї недуги, що вражає чоловіків і жінок в літньому віці.

Фахівці довели, що помідори, солодкий перець і огірки містять речовини, що провокують ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Наявні в них лектини активізують процес, що викликає недоумство, так як перешкоджає коректному засвоєнню мікроелементів і вітамінів, вкрай необхідних організму людини.

Даний процес викликає глибокі патології, в тому числі порушення цілісності клітин головного мозку. Медики зафіксували наявність певного зв’язку між вживанням даних овочів і здійсненням мозком когнітивних функцій. Максимальну кількість даних речовин виявили в помідорах, перці і огірках, поряд з цим їх виявили в злакових культурах і сої.

Лектини також входять до складу молочних продуктів. При їх частому вживанні клітини головного мозку поступово руйнуються, що призводить до поступового і незворотного ослаблення розумових здібностей.

: actualnews