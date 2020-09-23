Київські реставратори відновлювали старовинну ікону, але знайшли під нею унікальне полотно

Завдяки рентгену експертам вдалося побачити “друге обличчя” картини.

Історій про неймовірні знахідки під світовими шедеврами безліч. Річ у тім, що колись не кожен художник міг дозволити собі вартісні матеріали для створення картини – доводилося малювати поверх вже готових робіт.

Так, цього разу здивувалися столичні реставратори, які відновлювали ікону XVIII століття. Під час копіткої праці вони знайшли шедевр, датований XVIІ століттям. Майстри змогли побачити інше обличчя – більші очі й ніс, тонші губи. Висновок напросився сам собою – через століття після створення новий автор замість того, аби відновити ікону, намалював іншу.

Тепер профі не знають, що робити, адже обидві картини – історична цінність. Вирішили почекати, поки не навчаться ідеально розшаровувати картини. Обирати між іконами не доводиться – повинні зберегти обидві.