Обнаружены миллионы трупов перелетных птиц

Ученые объявили о начале настоящего мора.

В последние недели биологи и орнитологи в шоке и отчаянии наблюдали, как сотни мертвых птиц то и дело находили на территории Новой Мексики. С каждой новой мрачной находкой исследователи начинали понимать, что эти кучки трупов не были единичными инцидентами.

«Это ужасно пугает», — рассказала в интервью Las Cruces Sun News птичий эколог Марта Десмонд из Государственного университета Нью-Мексико (NMSU).

«Мы никогда не видели ничего подобного … Мы теряем, наверное, сотни тысяч, если не миллионы перелетных птиц».

Явление, которое, по-видимому, началось в конце августа, привело к появлению скоплений мертвых животных в Уайт-Сэндс, Нью-Мексико, а затем аналогичные случаи подтвердились в округе Донья-Ана, Хемес-Пуэбло, Розуэлле, Сокорро и в других местах. По словам орнитологов, необычные трупы обнаружены также в Аризоне, Колорадо и Техасе. Затронутые виды включают ласточек, древесных мухоловок, мухоловок-эмпидонаксов и певчих птиц.

«У нас очень мало данных, но мы подозреваем, что пожары на западном побережье в сочетании с местным холодным фронтом, который прошел на прошлой неделе, изменили характер миграции многих птиц. Кроме того, в пустыне мало еды и воды.», — пояснила птичий эколог NMSU Эллисон Салас.

Насколько могут судить исследователи, похоже, затронуты только мигрирующие виды, а местные птицы не погибли. Отчеты показывают, что пострадавшие «путешественники» перед смертью ведут себя странно: проводят больше времени на земле, чем на деревьях, и в целом выглядят ошеломленными, сонными и вялыми.

Исследователи говорят, что помимо измененных моделей поведения пораженные птицы также выглядят иначе.

Птицы находятся в относительно хорошем состоянии, за исключением того, что они крайне истощены. У них нет жировых запасов и почти нет мышечной массы. Почти как если бы они летали, пока просто не могли больше летать.

Почему это происходит — в точности пока неясно. Возможно, тому виной облака гари и дыма, поднимающиеся от обширных пожаров. Возможно, дело в каком-то патогене, который исследователи еще не успели выделить и распознать. Ученые обещают, что бросят все свои силы на разгадку этой страшной тайны.

Фото: pixabay.com