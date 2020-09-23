Филимонов: Зеленский поддержал мою идею сделать точечное Порто-франко для ІТ-шников в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею создания локального Порто-франко для ІТ-индустрии в Одессе.

Об этом сообщил претендент на должность мэра города от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Филимонов, передает «Интерфакс-Украина».

«У меня и моей команды есть хорошая мысль – сделать в Одессе ІТ-хаб. Я с Владимиром Александровичем уже говорил и он поддержал мою идею сделать ІТ-франко, то есть точечное место Порто-франко для IT-шников», — сказал он.

По его словам, речь идет о зоне с самым малым налогообложением.

«Сперва налоговые каникулы для того, чтобы ІТ-шники укоренились там, а потом минимальные налоги, минимальное количество проверок, минимальный доступ любых контролирующих инстанций: прокуратуры, СБУ и других. Никто туда не должен ходить, нечего там делать – там люди придумывают софт, создают программное обеспечение, стартапы и, даст Бог, продают их», — добавил он.