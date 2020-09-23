Пока можно сохранить лицо: Сакварелидзе призвал Верещук отказаться от выборов мэра Киева

Экс-заместитель Генерального прокурора Давид Сакварелидзе призвал народного депутата Ирину Верещук снять свою кандидатуру с выборов городского головы Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрист отметил, что видео кандидата от партии «Слуга народа» – это иллюстрация того, каким «не должен быть ролик политика, идущего в мэры».

«Для учебников будущих специалистов «каким не должен быть ролик политика, идущего в мэры». Вижу, главного консультанта по избирательной кампании госпожи Ирины все еще не уволили… такого уничтожения своего не самого худшего кандидата я пока еще не видел», – сказано в сообщении.

Сакварелидзе добавил, что Верещук должна прекратить участие в гонке, чтобы сохранить свое лицо.

«Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо и не занять позорное 3-4 место», – резюмировал он.