Российские бомбардировщики заходили в зону американской ПВО

Российские истребители и бомбардировщики три раза заходили в зону действия противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщили в американском Командовании воздушно-космической обороны.

Два бомбардировщика Ту-160 и два истребителя Су-35 были замечены американскими истребителями F-22 Raptor и самолетом радиолокационного обнаружения.

В США акцентировали, что российские военные самолеты не заходили в суверенное воздушное пространство Америки, находясь в международном пространстве. При этом самолеты РФ находились в зоне наблюдения американской системы ПВО четыре часа в общей сложности.

«Возрождение стратегической конкуренции между странами и существование конкурентов, которые открыто бросают вызов свободному и открытому международному порядку, говорит о сложной ситуации в сфере глобальной безопасности», — рассказал командующий NORAD.

В свою очередь в России заявили, что военные самолеты провели больше 25 часов в воздухе, что является рекордным временем. При этом бомбардировщики пролетали над водами Тихого и Северного Ледовитого океана.