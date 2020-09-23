В кабинете главы ЦИК силовики угрожали Тихановской убийством

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская получала угрозы убийства от представителей силовых структур.

Об этом сообщает Telegram-канал «Nexta».

По словам пресс-секретаря Анны Красулиной, Тихановской угрожали силовики в кабинете главы ЦИК 10 августа.

«Уехала не сама, она была поставлена перед очень жестким выбором. Этот выбор включал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну. Мне, например, достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае не осуждать», — отметила она.