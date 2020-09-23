Медики рассказали, почему чихать полезно для здоровья

Чихание является сложным процессом, связанным с раздражением слизистой оболочки носа, но в ряде случаев оно вызывается инфекционными заболеваниями. Медики рассказали, почему чихать полезно для организма.

Процесс чихания является реакцией организма на попадание в носоглотку пыли, мелких взвешенных частиц или опасных аллергенов природного или синтетического происхождения. Наряду с этим подобный эффект наблюдается при заболеваниях верхних дыхательных путей и проникновении в организм различных инфекций. Доктор Сатиш Говиндарадж из Нью-Йорка рассказал, что свыше 35% людей чихают также при воздействии яркого света. Речь идёт о световом дыхательном рефлексе. Причиной неожиданного чихания может стать переполненный желудок, резкое вдыхание холодного воздуха или просто ощущение холода. То же относится к нервному перенапряжению, имеются и другие причины. В некоторых случаях чихание наблюдается при сексуальном перевозбуждении.

Медики советуют не сдерживать естественный процесс чихания, так как он несёт с собой значительное ослабление негативного момента и устраняет его последствия. В ряде случаев частое необъяснимое желание чихнуть может являться началом инфекционного заболевания.

: Новости Ю