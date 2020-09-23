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«ЄС — не благодійний фонд»: Україна отримає мільярд євро після виконання своїх зобов’язань, — Боррель

23.09.2020

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки економіки під час епідемії COVID-19. Але для цього влада має виконати свої зобов’язання — забезпечити верховенство права та налагодити конструктивну співпрацю з МВФ.

Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель, — передає Громадське.

«Я хотів би наголосити, що ЄС надає цю допомогу не тому, що він є якимось благодійним фондом чи неурядовою організацією. Ми є політичною інституцією і робимо це тому, що ми зацікавлені в тому, щоби Україна була квітучою, демократичною і стабільною країною», — сказав він. 

Боррель також нагадав, що ЄС вже надав 200 мільйонів фінансової підтримки Україні для боротьби з пандемією та 155 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

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