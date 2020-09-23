Навального выписали из «Шарите»

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из берлинской клиники «Шарите» после отравления.

Немецкие врачи допустили, что он сможет полностью выздороветь. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы клиники.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года проходил лечение в берлинском университете «Шарите», 22 сентября был выписан из стационара. Состояние пациента улучшилось настолько, что это стало возможным», – сказано в сообщении.

В клинике напомнили, что в общей сложности оппозиционер проходил у них лечение 32 дня, из которых 24 дня находился в реанимации.

«Основываясь на прогрессе пациента и его текущем состоянии, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако пока еще слишком рано судить о возможных долгосрочных последствиях его тяжелого отравления», – сказали медики.

По их словам, решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его супругой.