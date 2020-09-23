Повінь – зміна системи

Menu
Close

Навального выписали из «Шарите»

23.09.2020

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из берлинской клиники «Шарите» после отравления.

Немецкие врачи допустили, что он сможет полностью выздороветь. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы клиники. 

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года проходил лечение в берлинском университете «Шарите», 22 сентября был выписан из стационара. Состояние пациента улучшилось настолько, что это стало возможным», – сказано в сообщении.

В клинике напомнили, что в общей сложности оппозиционер проходил у них лечение 32 дня, из которых 24 дня находился в реанимации.

«Основываясь на прогрессе пациента и его текущем состоянии, лечащие врачи считают, что полное выздоровление возможно. Однако пока еще слишком рано судить о возможных долгосрочных последствиях его тяжелого отравления», – сказали медики.

По их словам, решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с пациентом и его супругой.

Читайте також:   Кабмін покриє борги по зарплаті шахтарям
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *