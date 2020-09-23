Ученые нашли полезную замену фаст-фуду

Жареную рыбу в фастфуде предложили заменить медузами.

Ученые из Австралии обратили внимание на проблемы, связанные с промышленным выловом редких морских существ, и предложили заменить жареную рыбу в фастфуде медузами, которым не угрожает исчезновение в обозримой перспективе. Статья по теме была опубликована в издании Nature.

Как выяснили сотрудники Университета Квинсленда, сегодня жертвами промышленного рыболовства являются по меньше мере 92 исчезающих и 11 критических исчезающих видов морских существ. Промысел, угрожающий существованию более чем сотни видов, ведется в большей части стран мира вполне легально, и с этим нужно что-то делать — говорят ученые.

Для того, чтобы защитить редких морских существ от уничтожения ради употребления в пищу, необходимо, как уверены исследователи, разработать более строгие стандарты для маркировки морепродуктов. Плюс, пищевой промышленности пора задуматься о переходе на альтернативные морепродукты — например, рыбу в блюдах фастфуда можно было бы заменить медузами.

“Нужно понимать, что это за пределами всякой этики — поедать существ, которым угрожает тотальное существование. Если вы можете отказаться от морепродуктов, то желательно сделать это уже сегодня. Если нет — посмотрите на альтернативные морепродукты. Например, вы можете начать есть медуз”, — отмечают авторы исследования.

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