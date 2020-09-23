Автор письма с рицином для Трампа объяснила свои мотивы

Гражданка Канады, которую подозревают в отправке письма с ядом президенту США Дональду Трампу, хотела, чтобы он отозвал свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.

Об этом пишет Assotiated Press со ссылкой на судебные материалы.

53-летняя Паскаль Ферье из Квебека отправила в Белый дом конверт с рицином, а также письмо с угрозами, адресованными Трампу. В нем она называла американского президента «уродливым клоуном-тираном» и требовала, чтобы он «сдался» и отозвал свою заявку на участие в выборах.

«Я сделала вам «особый подарок», чтобы вы приняли решение. Этот подарок находится в этом письме. Если это не сработает, я подберу более эффективный рецепт яда или воспользуюсь оружием, когда смогу приехать. Наслаждайтесь!», — написала Паскаль в письме.

В ходе расследования ФБР обнаружило, что в сентябре в Техасе было перехвачено еще шесть подобных писем, отправленных из Канады. Они содержали те же формулировки, что и письмо Ферье, а также на них нашли отпечатки канадки.

Проанализировав соцсети задержанной, правоохранители выявили, что в своих постах она использовала хэштег «#killTrump» и называла его «Уродливым клоуном-тираном».

Согласно судебным документам, Ферье уже отбывала наказание в тюрьме. В марте 2019 года она попала в колонию округа Идальго (штат Техас) по обвинениям в незаконном ношении оружия и в фальсификации государственных архивов.