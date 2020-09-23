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Главе Харьковского окружного админсуда вручили подозрение

23.09.2020

Ольгу Панченко поймали на «горячем» — когда она передавала 3 тысячи долларов взятки. 

22 сентября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение главе Харьковского окружного административного суда. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Женщину подозревают по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. 

«Следствие установило, что чиновница осуществляла давление на одного из судей Харьковского окружного административного суда, чтобы тот принял решение в административном деле о земельном вопросе в пользу коммерческой компании», — отметили в НАБУ. 

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