Военный эксперт: РФ задействует против Украины информационные войска, а Беларусь не отдаст

Масштабные военные учения «Кавказ-2020» не представляют угрозы для Украины. Войска РФ в аннексированном Крыму не будут задействованы для организации «сухопутного коридора».

В настоящее время отсутствуют признаки того, что Кремль готовится идти в широкомасштабное наступление на Украину. Но Беларусь он не отдаст Западу ни при каких условиях. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Стариков.

– Практически каждый раз, когда Россия проводит масштабные учения «Кавказ», все вспоминают 2008 год, подготовку к наступлению на Грузию. Мы можем проводить такие же параллели и сейчас в отношении «Кавказа-2020»?

– Нет, это совершенно другая геополитическая обстановка и диспозиция на театре военных действий. Они проводят учения планово. В соответствии со всеми международными договоренностями Российская Федерация, как и все страны, входящие в ОБСЕ, в том числе и Украина, при проведении учений принимают соответствующие решения о допуске иностранных контингентов на свою территорию.

РФ говорит об учениях мировому сообществу, приглашает наблюдателей, приглашает страны, которые будут в них участвовать, и проводит фронтальное боевое слаживание.

Сейчас они выбрали Южный военный округ, куда входит оккупированный Крым. Учения проходят на юго-западном театре военных действий.

Все наблюдатели смотрят. Я уверен, что американцы повесили свою космическую группировку, которая наблюдает за учениями. Россияне ничего не скрывают и показывают все в режиме онлайн.

Многие говорят о наступлении, но я могу сказать: если россияне будут что-то предпринимать, за две недели до этого я вам сам скажу.

– А вы откуда узнаете?

– Дело в том, что человек, который хоть чуть-чуть разбирается в военном деле, который имеет военное образование, увидит определенные разведывательные признаки, геополитическую обстановку, которая дает основания полагать, что что-то будет.

Сейчас никаких признаков угрозы для Украины со стороны Российской Федерации нет.

– Тогда вопрос по Крыму. Вы заметили, что он связан с этими учениями. Кое-кто из экспертов говорит, что как вариант Россия может реализовать сценарий сухопутного коридора. Дескать, воду нечем подвести, а так – возможно.

– Нет, как военная составляющая это маловероятно. В основном это будет в рамках дипломатической и информационной составляющей, в последующем – гуманитарной, в которой будет задействован весь арсенал информационных войск Российской Федерации.

Мы увидим, что будет дальше. Пойдет ли Россия по этому пути или спустит все на тормозах. Потому что уже осень, дожди.

– Можем ли мы связывать эти учения с тем, что происходит на Донбассе? Возможно, часть войск, которые пройдут эту подготовку, позже окажутся на оккупированной части Украины, чтобы усилить свою группировку?

– Дело в том, что на территории ОРДЛО расположен высший командный состав и советники. Какие-то подразделения есть в тактическом звене – они периодически заходят и выходят. На постоянной основе они там не находятся.

В принципе, у них личный состав обучен, они тоже проводят учения и тактического, и оперативного звена. А в Сирии отрабатывают не столько навыки личного состава, сколько использование новых вооружений и так далее.

Поэтому Украина для них – зона политического доминирования.

– Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр озвучил мнение – и тут ваши позиции совпадают, – что Украина не подпадает под нынешний интерес Российской Федерации, если только у нас не будет больших противостояний внутри страны. А вот Беларусь – вполне возможно. Что Россия готовится к военному вторжению. Как думаете, сейчас есть определенная угроза для белорусов?

– Дело в том, что в современных формах ведения боевых действий никаких широкомасштабных наступательных действий – фронтами, армиями – не существует. Максимум – тактическое звено.

Примеры – Иловайск и Дебальцево, где Российская Федерация бригадой решила свои стратегические задачи, заставила Украину подписать «Минск-1» и «Минск-2». То же самое и здесь. Никаких широкомасштабных наступательных вооружений не будет.

Беларусь сама по себе – это военный плацдарм, который находится в теле Европы. На территории Беларуси находится два стратегических объекта России, в том числе станция предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, на которой несут службу 2 тысячи военнослужащих. Она полностью держит западную группу до Норвегии.

Если эта станция будет выведена из состава РФ, стратегическое ядерное равновесие в мире будет нарушено. И даже США не допустят того, чтобы станция была закрыта.

В Беларуси также находится командный узел связи военно-морского флота РФ. Кроме того, по территории страны проходит нефтепровод «Дружба».

Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру. Она будет делать все возможное, не военными, а политическими, дипломатическими способами, чтобы Республика Беларусь осталась под влиянием РФ.

В случае чего она может ввести в Беларусь часть национальной гвардии или часть своих вооруженных сил, миротворческие подразделения – для защиты своих особо важных объектов.

Поэтому в Беларуси не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому. РФ этого не допустит.

– И напоследок – о двусторонней инспекции на линии разграничения на Донбассе. Насколько возможно, чтобы в ней принимали участие украинские военные, чтобы это было прозрачно?

– Все должно происходить в соответствии с методологией ООН. Одной из форм урегулирования конфликта является полное прекращение огня, оказание помощи в создании зоны безопасности и оказание помощи в переходном законодательстве.

В состав инспекции, которая будет проходить во главе наблюдательной миссии ОБСЕ, будут входить военнослужащие украинской и российской армий из СЦКК.

И теперь задача нашей СБУ, наших погранвойск, когда будут подаваться списки – посмотреть на паспорта РФ.