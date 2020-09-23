Скандальная рейдерша Дубинина обивает пороги партий, чтобы получить место в списке на выборах в Одесский облсовет

Драка за место под солнцем в партийных списках перешла в ожесточенную стадию. 15 сентября стартовала регистрация кандидатов на местных выборах.

Подать все документы необходимо в 10-дневный срок. «Времени крутить носом нет — надо идти, куда берут». Примерно так выглядит план Владлены Дубининой по штурму облсовета Одессы.

Владлена Дубинина — чиновница времен Януковича, фигурантка антикоррупционных расследований, руководительница рейдерского захвата Одесского национального медуниверситета, жена скандального руководителя областного онкодиспансера Олега Лукьянчука. Она очень хочет стать депутатом облсовета, но в списки не берут — настолько она токсична. Не помогают ни деньги, ни связи.

Не взяли в Европейскую солидарность. Горожане помнят, как Дубинина вместе с бандой рейдеров средь бела дня крушили ломами здание университета по заказу тогдашней и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Одесситы не такой себе представляли власть и показали Порошенко на выход. Наихудшие результаты на президентских выборах он получил именно здесь. Так что в партии «сивого гетьмана» Дубинина теперь — персона нон-грата.

Тогда она попробовала договориться со «Слугой народа» и, видимо, в какой-то момент они ударили по рукам. Но наученные горьким кадровым опытом «слуги» на этот раз решили подходить к отбору строже. В нашем распоряжении оказался скриншот сообщения в партийном чате. Нардеп от Одессы Степан Чернявский просит «вернуть» Дубинину в список кандидатов в депутаты в Одесскую ОДА. Пишет: «моральные и деловые качества этот человека не требуют доказательств».

Достойная характеристика из уст народного депутата, который за год каденции отличился лишь дважды: заболел «ковидом» и прославился скандалом о контрабанде мяса из Приднестровья в Одессу и Молдову.

Комичности ситуации добавляет тот факт, что Дубинина и ее главный «партнер» по захвату медина адвокат Максим Болдин еще две недели назад отчаянно «мочили» министра здравоохранения Максима Степанова. А на днях выяснилось: именно он возглавит список правящей партии на выборах в облсовет, в который Дубинина так хочет попасть. Пути Господни поистине неисповедимы.





Еще одним «проездным» Дубининой в облсовет могла бы стать партия одиозного бизнесмена «Перемога Пальчевского». 18 сентября политсила выдвинула в мэры Одессы Максима Болдина. Он, конечно, попытается выбить место для своей «боевой подруге». Однако рейтинг «Перемоги Пальчевского» не слишком высок даже в Киеве, что говорить об Одессе. Во-вторых, партия и ее лидер Андрей Пальчевский и без Дубининой регулярно оказываются в скандалах. Вряд ли они готовы усугубить свое положение.

Почему все партии шарахаются от Дубининой, как от огня? В 2010 году она стала заместителем министра здравоохранения в Кабмине Николая Азарова. То есть по закону подпадает под люстрацию. В 2018 году она возглавила войну Супрун по уничтожению ОНМедУ. Тогда же Дубинина попала в топ-10 коррупционеров, по версии НАЗК. Она пыталась скрыть в квартиру на Французском бульваре в Одессе. Позже ее все-таки пришлось задекларировать — как «подарок» за 687 тыс. грн. Ну вы поняли, квартира за полмиллиона в элитном районе на берегу моря. Стоимость жилья занижена как минимум в 3 раза. Языком уголовного кодекса — это статья о сокрытии доходов и недостоверном декларировании.

Как раз накануне допроса в НАЗК Дубинину заметили в элитном ресторане в центре Киева Catch Seafood Restaurant. Она заказала ужин стоимостью 3 прожиточных минимума — 10 тыс. грн. Из ресторана она уехала на Volvo XC60 стоимостью свыше 1,6 млн грн. Автомобиль зарегистрирован на имя вышеупомянутого Болдина. Скандального адвоката, который, кроме прочих, защищал в суде организатора убийства Катерины Гандзюк Игоря Павловского.

Откуда у Дубининой деньги на рейдерские захваты, квартиры и ужины? Ее спонсирует супруг Олег Лукьянчук, главврач Одесского областного онкологического диспансера. Они, как говорится, два сапога. О коррупции в онкодиспансере написано столько, что хватит на пару десятков томов уголовного дела. Помните скандал, когда в кабинете гинеколога скрытой камерой снимали порнографическое видео с участием пациенток? Это случилось в диспансере Лукьянчука. Под его руководством медучреждение превратилось в бездонную коррупционную дыру. Коррупция, поборы с пациентов, издевательство и шантаж медсотрудников, махинации с лекарствами… Всего не перечислить.

Коррупцию Лукьянчука давно исследует журналист Антон Гура. В недавнем видео он рассказал, как работает фармацевтическая мафия. Пациентов со списками лекарств отправляют в аптеку при диспансере. Купленные препараты пациент должен отдать медсестре. Та оставляет часть купленного пациенту, а все остальное по чеку возвращает в аптеку. 20% кеша получает заведующая аптекой, 80% — медсестра передает руководству и получает за это свою долю. «Лукьянчук, тебе гореть в аду, скотина ты редкостная. Как ты еще живешь на этой земле? Как можно на пациентах, которые на грани смерти, зарабатывать деньги?», — недоумевает блогер.

Хищения в онкодиспансере длятся на протяжении многих лет, однако сейчас достигли таких масштабов, что не замечать их стало попросту неприлично. По словам Гуры, глава Одесской ОДА Максим Куцый получил предупреждение: будет прикрывать Лукьянчука — вылетит с работы. Это объясняет, почему Дубинина так настойчиво засобиралась в облсовет — защитить семейный бизнес. И это тест на доброчестность для партии «Слуга народа». Потому что за всех, приведенных к власти, рано или поздно приходится отвечать.

nabludatel.od.ua