7 Tesla совершит революцию в батареях не ранее 2022 года

Мероприятие Tesla Battery Day будет транслироваться в прямом эфире сразу после собрания акционеров, которое начнется около полуночи по восточному времени во вторник, 22 сентября.

Способность Tesla выжать каждый метр запаса хода из своих аккумуляторных батарей позволила производителю электромобилей занять достойное место в сегменте.

Завтра генеральный директор Илон Маск представит информацию о достижениях компании, а также поделится новостями о том, что планируется сделать дальше в ее нескончаемом стремлении расширить ассортимент автомобилей.

Так называемый Battery Day начнется сразу после собрания акционеров. Tesla будет транслировать оба мероприятия в прямом эфире на своем сайте. Напомним, что основатель компании Илон Маск анонсировал мероприятие еще в начале 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

От мероприятия мы ожидаем новостей о новой АКБ с увеличенным сроком службы, который составит более 1,6 млн км, и новостей о том, как компания работает над снижением стоимости элементов для своих аккумуляторов.

Однако в своем Twitter Маск написал, что мероприятие будет «очень безумным», но позже добавил оговорку, что объявленные достижения не появятся на рынке раньше 2022 года.