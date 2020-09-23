В Харьковской обл. на взятке в 8500 грн задержали военкома

Военком требовал взятку за выдачу приписного билета и постановку на воинский учет

В Харьковской области задержали военкома, который требовал взятку в 8500 грн за выдачу приписного билета и постановку на воинский учет. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

«Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получение приписного билета. Комиссар был задержан сразу после получения 8500 грн неправомерной выгоды. Средства изъяты с места происшествия», — говорится в сообщении.

Решается вопрос с сообщением фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.