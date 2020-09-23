FinCEN Files — про Коломойського і Фірташа

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (International Consortium of Investigative Journalists; ICIJ) зазначає, що Deutsche Bank перевів понад $750 млн на компанії Коломойського у США; як констатується, ці операції можуть бути пов`язані з Приватбанком і відмиванням коштів, пише «Українська правда».

Як стверджується, за 6 років Deutsche перевів не менше $490 млн із компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і Боголюбова, у компанії в Делавері. Велика частина грошей була витрачена на придбання нерухомості на Середньому Заході.

За даними ICIJ, ще $268 млн перейшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми та їхніми партнерами у США. Перекази грошей відбувалися з 2007-го по 2013 рік.

Як зауважується, судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов`язаних із компаніями Коломойського у США з 2006-го по 2015 рік – це втричі більше, ніж будь-який інший банк, який переводив гроші у країну для компаній, пов`язаних із Коломойським.

Журналісти повідомляють із посиланням на протоколи суду, що при Коломойському сотні сталеливарників у Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо, втратили роботу, а в одному випадку залишилися без страховки чи можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійних фондів.

Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у виведенні мільярдів доларів з Приватбанку та використанні великої кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі. У Клівленді ФБР у вівторок прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема Коломойський. Сам бізнесмен заперечував ці претензії, кажучи, що активи в США купувалися за рахунок особистих коштів, у т.ч. отриманих від продажу підприємств групі «Євраз» та з доходів з інших бізнесів.

Про Фірташа

Як констатує Слідство.Інфо, відповідно до документів американської державної Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Дмитро Фірташ у період із 2010 по 2014 роки використав щонайменше 190 млн дол із стабілізаційних кредитів, які НБУ видав на підтримку життєдіяльності проблемного «Надра Банку». Останній належав Фірташу. Однак, як стверджується, замість покращувати ліквідність банку, підприємець витратив ці гроші на, зокрема, купівлю акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Про це йдеться у новому розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Матеріал вийшов у рамках проєкту FinCEN Files — аналізу витоку даних із FinCEN, які стосуються підозрілих транзакцій на загальну суму близько 2 трильйонів доларів.

У період із 2010 по 2014 роки Національний банк передав на порятунок «Надра Банку» майже півтора мільярди доларів (в еквіваленті).

У червні 2015 року банк був визнаний неплатоспроможним.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження Нацполіції, яке є в розпорядженні OCCRP, 16 червня 2014 року «Надра Банк» надав кредит у майже 110 мільйонів доларів підконтрольній Фірташу українській компанії, ТОВ «Сінтез Ресурс». Остання переказала ці гроші кіпрській фірмі Diago Enterprises Limited, яку також контролював український бізнесмен.

Після цього, стверджується в матеріалі, ці гроші були використані в купівлі частки акцій Запорізього титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) — єдиного в Європі виробника титанової губки, пористого матеріалу, який використовують у виробництві снарядів, військових літаків та супутників. Попри те, що Фірташ придбав лише 49% акцій ЗТМК, через нових керівників підприємства він фактично контролював його.

У документах провадження також відзначається, що, хоч Фірташ придбав завод під зобов’язання інвестувати в підприємство певну суму, виявилось, що наприкінці 2014-го гроші, навпаки, виводились із заводу на інші контрольовані компанії. Щоб у підсумку «осісти» в «Надра Банку».

У 2018-му український суд визнав, що Фірташ не зміг виконати умови приватизаційної угоди й ухвалив повернути придбані олігархом акції державі. Наступного року директора компанії визнали винним у неправомірному використанні інвестиційних фондів. Обидві ці справи зараз знаходяться на стадії апеляції.

У червні поточного року держава повернула контроль над ЗТМК, призначивши на заводі нове керівництво.