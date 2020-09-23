Помогите, я из Украины! Почему Кернес и другие политики лечатся в «Шарите»

В Германию харьковский мэр прилетел тем же самолетом, который перевозил российского оппозиционера Навального

В критических случаях они предпочитают не иметь дело с отечественной медициной.

В ночь на 17 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса самолетом из Харькова доставили в знаменитую берлинскую клиники Charité («Шарите»). Он с диагнозом Сovid-19 находится в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. До госпитализации Кернес проходил лечение в Харькове, но учитывая ухудшение состояния, он решил спасаться за рубежом. Интересно, что в Берлин мэр прилетел тем же самолетом, который перевозил в этой же клиники из Омска российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным сайта НАЗК, 16 сентября Кернес осуществил расходы на общую сумму 5,86 млн грн. Средства были потрачены на перелет и медицинские услуги, вероятно, в Германии.

Геннадий Кернес прилетел из Харькова в Берлин тем же самолетом Bombardier Challenger 604, который доставил в Германию Алексея Навального из Омска

Лечение в немецких и австрийских больницах — обычная практика для состоятельных людей из бывшего СССР. Виктор Янукович во времена своего президентства не доверял себя даже лучшим украинским врачам. Он регулярно проводил так называемые медицинские check up в одной из элитных клиник в Мюнхене. За ним туда же потянулись все его соратники. Моду на немецкие клиники влиятельные украинцы переняли у богатых россиян, которые также в критических случаях предпочитают не иметь дело со своей медициной. Но, как показывает опыт, не всегда деньги и влияние могут помочь ситуации. Так, в конце прошлого года бывший мэр Москвы отдал богу душу именно в престижной мюнхенской больнице. Он не выжил после плановой операции.

Широко известным название «Шарите» среди украинцев стало тогда, когда там проходила лечение политическая пленница Януковича Юлия Тимошенко. Кардиологи этой клиники в свое время наблюдали за Борисом Ельциным, там обследовались Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе.

Чем привлекает именно эта клиника богачей из бывшего СССР? И почему украинские чиновники едут лечиться за границу, а не пользуются отечественной медициной, о реформе которой отчитывается каждое очередное правительство?

Что такое Charité?

Charité переводится с французского как любовь к ближнему, милосердие. Университетская клиника Charité — крупнейший в Европе медицинский комплекс, здания которого расположены в четырех районах Берлина. Charité была основана в 1710 году как противочумный госпиталь. Со временем сфера деятельности расширилась, сегодня в больнице оказывают как консультативную, так и стационарную помощь от педиатрии до сложных операций на сердце. «Модная» болезнь 2020 года — Covid-19 — также не осталась без внимания этого медицинского учреждения.

Геннадий Кернес лечится от коронавирусной болезни в Германии

В клинике Charité работали 11 нобелевских лауреатов, это больше половины от всех немецких лауреатов знаменитой премии в области физиологии и медицины.

Клиника сотрудничает с такими известным учебными заведениями как Берлинский медуниверситет имени Гумбольдта и Свободный университет Берлина. Charité имеет статус академического учреждения. Это значит, что в ней совместно с университетами проводятся научные исследования. Среди печальных страниц биографии клиники — исследование на людях во времена нацистов в прошлом веке.

В медицинском комплексе, включая дочерние компании, работают более 17 000 сотрудников. Ежегодный доход клиники составляет до 2 млрд евро. Журнал Newsweek и Data Portal Statista ставят берлинскую клинику в пятерку лучших в мире.

Сколько стоит прием?

Попасть в больницу довольно просто даже без специального направления. Достаточно предоставить в электронном виде максимально полную информацию о больном, включая документы, удостоверяющие его личность. Медицинский диагноз должен быть написан на английском или немецком языках. Письмо в клинику с просьбой о лечении можно написать и на русском. Клиника хорошо знает, как стать ближе к ее богатой клиентуре.

На веб-странице Charité есть специальный раздел для иностранных пациентов на русском языке из-за большой популярности клиники среди клиентов бывшего СССР. По данным источников «Главкома», в этом медучреждении есть даже отделение, где работает преимущественно русскоязычный персонал.

Стоимость лечения будет зависеть от болезни, ее сложности и состояния пациента, объяснили «Главкому» в клинике. «Если я вам скажу стоимость в 30-40 тысяч евро — я могу ошибиться. Точную стоимость за лечение может сказать только профессор после ознакомления с диагнозом, который вы пришлете», — сообщила на русском языке оператор в клинике.

В открытых источниках можно найти информацию о том, что время пребывания в стационаре больницы может доходить до 4,5 тыс. евро. При этом официальные источники свидетельствуют: что среднее время пребывания пациента в стационаре в этом берлинском медучреждении — 5-6 дней. Это означает, что стоимость только недельного лечения может составлять до 40 тыс. евро. Всего ежегодно стационарное и амбулаторное лечение в клинике получают около 800 тыс. пациентов, из которых около 130 тыс. получают стационарное лечение.

Кроме чисто медицинских услуг Charité предоставляет и услуги перевозки, сообщили в клинике. Этим занимается специальный отдел, который может даже помочь в заказе чартерного авиарейса. «В начале этой недели к нам поступил подобный запрос на перевозку пациента из Москвы. Сейчас идут переговоры о том, как доставить пациента частным самолетом», — рассказали в клинике. Однако стоимость услуг не уточняется.

Особые пациенты

В 2011 году в клинике прооперировали колено канцлера Германии Ангелы Меркель. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в этом заведении стал донором почки для своей жены.

В 2014 году в клинику после 2,5 лет заключения приехала Юлия Тимошенко. Ей поставили диагноз «сдвиг межпозвоночных дисков». В то время лидер украинской оппозиции передвигалась на инвалидной коляске или с помощью ролатора (ходунков на колесах). После завершения лечения Тимошенко смогла ходить самостоятельно, опираясь на костыль. В 2012 году врачи этой же клиники консультировали экс-премьера, которая в неволе лечила спину в Украине.

В немецкой клинике лечил сердце Борис Ельцин. Там проходил лечение и будущий президент Грузии, в то время еще министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

Известна немецкая клиника и тем, что в ней восстанавливали здоровье российские оппозиционеры. До последнего случая с отравлением Алексея Навального врачи имели дело еще с несколькими примерами отравлений. Так, в 2010 году в крови оппозиционеров Виктора и Марины Калашниковых обнаружили ртуть, содержание которой превышало норму в 25 раз.

Виктор Калашников — бывший сотрудник КГБ и военный эксперт, критиковал Путина. Свое отравление он связывал именно с критикой в СМИ российского лидера. В 2018 году в клинику попал с отравлением основатель известного издания «Медиазона» Петр Верзилов. Он начал терять зрение и речь. Немецкие врачи констатировали отравление, но в отличие случае с Навальным, установить яд не смогли. Известно также, что в этой клинике в 2011 году лечили после ДТП губернатора Свердловской области Александра Мишарина.

Немецкая клиника Charité

Почему Феофания?

Почему известные и состоятельные украинцы выбирают лечение за рубежом? Известный врач, народный депутат 7 созыва Ольга Богомолец в комментарии «Главкому» четко объясняет причину: в Украине отсутствует ответственность за врачебную ошибку. Богомолец свое время стажировалась в Charité, она была личным врачом кандидата в президенты Украины, а затем и главы государства Виктора Ющенко, которого отравили во время президентской избирательной кампании 2004 года. Ющенко тоже лечился в Европе. Тогда его спасали в австрийской клинике «Рудольфинерхаус». По словам Богомолец, в Украине также не хватает инфекционистов и это неприемлемо, когда помощь больным с коронавирусной инфекцией оказывают непрофильные врачи. «Очень легко сейчас списать на Covid-19 причину смерти человека … Без мощной службы диагностики и установления причин смерти невозможно сделать работу над ошибками», — говорит Богомолец.

Михаил Глуховский, опубликовано в издании Главком