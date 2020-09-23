The Washington Post: Путин использовал украинского нардепа с целью очернить Байдена – ЦРУ

Российский президент Владимир Путин и его ближайшие соратники, «вероятно», организуют операции оказания влияния с целью вмешательства в американские президентские выборы.

Россияне пытаются очернить кандидата в президенты Джозефа Байдена.

К такому заключению пришли в ЦРУ, сообщает The Washington Post.

Еще 31 августа ЦРУ в засекреченном отчете представило оценку предполагаемых усилий России по вмешательству в выборы 2020 года в США.

По мнению американских разведчиков, российским властям активно помогал украинский парламентарий Андрей Деркач, который распространял в США сведения, порочащие репутацию Байдена, например, заявлял о коррупции.

Утверждается, что он действовал в том числе через Конгресс и СМИ.

Сам Деркач отрицает, что работал по поручению Москвы.

Разоблачения Деркача связаны в том числе с деятельностью сына Байдена в Украине и с компанией Burisma.

The Washington Post подчеркивает, что Деркач был членом пророссийской «Партии регионов».