Ярмоленко провел суперматч в Кубке английской лиги

Украинский футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко стал автором двух голевых передач и забил два мяча в поединке 1/16 финала Кубка лиги против «Халла» (5:1).

На 18-й минуте полузащитник сборной Украины практически в одиночку создал первый гол, выдав суперпас Снодграссу, который открыл счет в матче. На 45-й минуте Андрей поучаствовав в голевой атаке, ассистировал Аллеру.

На 56-й минуте забитым мячом отметился сам Андрей, четко реализовав свой удар с одиннадцатиметровой отметки.

«Молотобойцы» продолжили атаковать и смогли забить еще дважды. Наш соотечественник оформил дубль на 90+2-й минуте.